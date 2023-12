NiPoGi AK1 Plus Mini-PC im Test

Anzeige

Der chinesische Hersteller “MiniPC Union” hat sich auf Mini-PCs spezialisiert und vertreibt diese über verschiedene Marken. NiPoGi ist eine davon. Weitere Marken sind AceMagic, AceMagician und Kamrui. Alle Marken haben teilweise fast identische Geräte im Angebot.

In diesem Testbericht geht es um den NiPoGi AK1 Plus Mini-PC. Dieser ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, die sich bei Prozesser, Arbeitsspeicher und SSD leicht unterscheiden. Unser Testkandidat kommt mit einem Intel N97 Prozessor mit vier Kernen, 16 GByte RAM und 512-GByte-SSD daher. Außerdem bietet er Platz für eine SATA-SSD oder -Festplatte (2,5 Zoll). Als Betriebssystem ist Windows 11 vorinstalliert und bei den Anschlüssen werden 2x HDMI, 4x USB, 1x Klinke und 1x Ethernet geboten. Zudem werden WiFi 6 und Bluetooth 5.2 unterstützt.

Die Variante mit 512 GByte SSD wird aktuell nicht mehr angeboten. Alternativ liegt der NiPoGi AK1 Plus mit 1 TByte großer SSD aktuell bei 299 Euro. Bei Amazon werden aber quasi durchgehend Rabattaktionen angeboten, sodass der aktuelle Preis bei 240 Euro liegt.

Wir schauen uns die Technik des AK1 Plus genauer an und testen den Mini-PC auf seine Alltagstauglichkeit.

Lieferumfang

Der NiPoGi AK1 Plus wird mit einem Netzteil, einem HDMI-Kabel und einer Adapterplatte inklusive Schrauben geliefert. Mit der Adapterplatte lässt sich der Mini-PC an einer VESA-Halterung montieren, beispielsweise an der Rückseite eines Monitors. Ebenso ist eine Kurzanleitung Teil des Lieferumfangs.

Zum Betrieb des AK1 Plus werden nur noch Maus, Tastatur und ein Monitor benötigt.