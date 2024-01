Ouvis/Acemagic S1 Mini-PC im Test

Anzeige

Das Ouvis S1 ist ein Mini-PC der viele Ähnlichkeiten aber auch einige Unterschiede zum kürzlich getesteten NiPoGi AK1 aufweist. Verbaut wurde ein Intel N95 Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit, 16 GByte Hauptspeicher und eine 512 GByte fassende SSD. Vorhanden sind außerdem sehr viele Anschlussmöglichkeiten wie zum Beispiel zweimal HDMI und zwei RJ45-Buchsen.

Als Besonderheiten sind ein kleines Display und eine LED-Streifen in dem sehr kleinen Gehäuse verbaut. Trotzdem verspricht der Hersteller eine leise Kühlung. Das Gehäuse soll sich zudem werkzeuglos öffnen lassen, um zum Beispiel eine weitere SSD einzusetzen. Abgerundet wird das Komplettsystem mit einer Windows 11 Pro Version.

Der Mini-PC ist direkt beim Hersteller Acemagic in der getesteten Variante für 209 Euro erhältlich. Andere Online-Shops bieten den Ouvis bzw. Acemagic S1 ebenfalls zu etwa diesem Preis an, aber bei Geekbuying wird es mit den uns zur Verfügung gestellten Coupon-Codes noch günstiger. So bietet Geekbuying den Ouvis S1 ab Lager in Deutschland mit dem Rabattcode “NNNDEOVS1” für nur 174,99 Euro an, aber wer eine Lieferung aus China akzeptiert, kommt mit dem Rabattcode “NNNDES1MN” mit nur noch 159,99 Euro noch etwas billiger weg.

Lieferumfang

Der Lieferumfang fällt recht gering aus. Mitgeliefert wird eine Kurzanleitung, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel und ein Standfuß für den vertikalen Betrieb des Mini-PCs.