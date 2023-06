Fractal Design Terra Mini-ITX Gehäuse im Test

Anzeige

Das Fractal Design Terra Mini-ITX Gehäuse wurde von modernen Wohnräumen inspiriert und soll sich dadurch gut in diese einfügen lassen. Gesetzt wurde auf eloxiertes Aluminium und Walnussholz. Es ist zudem in einem Grünton erhältlich, wodurch es spätestens in dieser Kombination einzigartig wird. Besonders soll zudem die Öffnung des Gehäuses sein, da die Seitenteile nach oben geschwungen werden können.

Im Inneren soll mit einer verschiebbaren Mittelwand gepunktet werden. Es kann durch ein Verschieben gewählt werden, ob die Grafikkarte oder der CPU-Kühler mehr Platz erhalten soll. Lange Grafikkarten sollen generell kein Problem darstellen, was durch das beigelegte PCIe 4.0 Riser-Kabel ermöglicht wird.

Das Gehäuse ist zusätzlich zu der abgebildeten Farbe “Jade” auch in Schwarz und Silber erhältlich und kostet in allen Varianten rund 200 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer Halterung für eine SSD, einem Putztuch, Mehrweg- und Einwegkabelbindern sowie diversen Schrauben für den Einbau der Hardware. Eine sehr ausführlich Anleitung mit vielen Zusatzinformationen wurde ebenfalls beigelegt.

Beigelegt wurde außerdem eine Skizze des Gehäuses, welches ein nettes Gimmick ist und den hochwertigen Eindruck des Gehäuses unterstreicht. Einen direkten Mehrwert für das eigentliche Gehäuse stellt dies aber nicht dar.