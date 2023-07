EcoFlow 220W: Bifaziales Solarpanel im Kurztest

Anzeige

Die Sonne lacht, ihr seid unterwegs, doch die Powerstation wird leer? Dann braucht ihr ein Solarpanel – so jedenfalls seht es das Marketing vieler Firmen. Mobile Solarpanels sind in der Regel relativ teuer, groß und schwer, aber sie können tatsächlich eine ganz beachtliche Menge Energie in eure Powerstation laden.

Nach unserem letzten Vergleich von Solarpanels der Marken Bluetti, Ecoflow und Jackery konzentriere ich mich diesmal auf das bifazile 220W-Panel von Ecoflow. Bifazial kann man grob mit “zweiseitig” übersetzen. Es wandelt sowohl das Licht von der Vorderseite als auch das Licht von der Rückseite in Strom um.

Mit aktuell 449 Euro ist es so teuer wie manche Powerstation, wiegt fast 10 Kilogramm und ist ausgeklappt 82 x 183 x 2.5 Zentimeter groß. Die Effizienz liegt mit 22 bis 23 Prozent im üblichen Rahmen, angeschlossen wird es klassisch über MC4-Stecker.