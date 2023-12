Samsung Display bringt zwei neue QD-OLED-Panels für Gaming-Monitore

Samsung Display stellt zwar selbst keine Monitore her, agiert aber als Zulieferer für Anbieter wie Asus, Dell bzw. Alienware, MSI und natürlich auch den Mutterkonzern Samsung Electronics. Jetzt zeichnet sich ab, dass uns 2024 eine Welle neuer QD-OLED-Monitore erwartet. Gemeint sind damit OLED-Bildschirme mit Quantum Dots. So hat Samsung Display zwei neue Panels vorgestellt, die mit unterschiedlichen, technischen Vorzügen aufwarten.

Die Massenproduktion der Panels habe bereits begonnen. Das wundert nicht, denn in der Vergangenheit hatte etwa schon Asus einen neuen QD-OLED-Monitor in Aussicht gestellt, dessen Ausstattung zu einem der neuen Panels haargenau passt. Eines der neuen Panels kommt nämlich auf 31,5 Zoll Diagonale, löst mit Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) auf und erreicht so eine Pixeldichte von 140 ppi.

Das zweite Pendant schrumpft zwar auf 27 Zoll und löst nur noch mit QHD auf, erreicht dafür aber beeindruckende 360 Hz als Bildwiederholrate. Als Reaktionszeit nennt Samsung Display nur 0,03 ms. Das könnte also einige Gaming-Enthusiasten interessieren.

Dabei ist es das Ziel des Zulieferers, 2024 doppelt so viele QD-OLED-Panels für Monitore auszuliefern wie noch 2023. Im Repertoire hat man da inzwischen Panels mit 27, 31,5, 34 und 49 Zoll. Es ist damit zu rechnen, erste Hersteller wohl zur CES 2024 im Januar konkrete Monitore vorstellen.

Quelle: Samsung Display