Samsung Galaxy S24 Ultra: Das ist das neue Smartphone-Flaggschiff

Samsung hat heute mit dem Galaxy S24 Ultra sein neues Smartphone-Flaggschiff präsentiert. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Gerät nutzt den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC, dem 12 GByte RAM und bis zu 1 TByte Speicherplatz zur Seite stehen. Ebenfalls zur Ausstattung zählt natürlich ein AMOLED-Display mit 6,8 Zoll Diagonale, mit 3.120 x 1.440 Pixeln und einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Der Screen integriert auch den Fingerabdruckscanner plus in einem Punch-Hole die Frontkamera mit 12 Megapixeln. Unterstützung für HDR10+ ist ebenfalls gegeben.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra setzt auf einen Akku mit 5.000 mAh, der mit 45 Watt (Kabel) bzw. 15 Watt (kabellos) geladen werden kann. Zu den Schnittstellen zählen Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, UWB (Ultra Wide Band), USB-C (3.2 Gen 1), Dual-SIM und Standortfunktionen wie GPS. Das Smartphone misst 79 x 162,3 x 8,6 mm und wiegt 232 g. Für die Hauptkamera setzt man auf 200 (Weitwinkel, OIS), + 50 (Telephoto, OIS, 5x optischer Zoom) + 10 (Telephoto, OIS, 3x optischer Zoom) + 12 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel.

Das Samsung Galaxy S24Ultra ist nach IP68 resistent gegen Staub und Wasser und bietet Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Als Betriebssystem dient Android 14 mit One UI 6.1 als Überzug. In Sachen Software hebt man allerlei KI-Funktionen hervor, um etwa Echtzeit-Übersetzungen lokal durchzuführen, Formulierungen in Chats mit Vorschlägen zu verbessern, Notizen automatisch mit Zusammenfassungen zu versehen oder in Audio-Gesprächen die Stimme durch eine Computerstimme in einer anderen Sprache zu ersetzen und international zu kommunizieren.

Das Samsung Galaxy S24 erhält laut Samsung 7 große Android-Upgrades und bis zu sieben Jahre Sicherheits-Updates. Preislich geht es ab 1.449 Euro los.