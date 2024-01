Samsung Galaxy S24|S24+ vorgestellt: Mit dem Exynos 2400

Samsung hat nicht nur das neue Ultra-Premium-Smartphone Galaxy S24 Ultra vorgestellt, sondern auch die beiden Flaggschiffe Galaxy S24 und S24+. Während das Ultra-Modell international den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC verwendet, so ist es bei den anderen beiden Modellen in Europa der Samsung Exynos 2400. Es dient aber auch hier Android 14 mit One UI 6.1 als Betriebssystem. Somit bleiben auch die KI-Funktionen des großen Bruders erhalten.

Dabei ist das Samsung Galaxy S24+ das mittlere Modell. Es bringt ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale, 3.120 x 1.440 Pixeln als Auflösung, adaptiver Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz sowie HDR 10 / HDR10+ mit. In der Mitte des Screens sitzt oben in einer Aussparung die Frontkamera mit 12 Megapixeln. 12 GByte RAM plus 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz sind ebenfalls vorhanden. Für den Akku nennt Samsung 4.900 mAh und Aufladung mit 45 Watt per Kabel bzw. 15 Watt kabellos.

75,9 x 158,5 x 7,7 mm misst das Smartphone und wiegt 196 g. Nach IP68 besteht Resistenz gegen Staub und Wasser. Zu den Schnittstellen zählen USB-C (3.2 Gen 1), Dual-SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, UWB (Ultra Wide Band) und Standortdienste wie GPS. Die Kamera kommt auf 50 (Weitwinkel, OIS) + 10 (Telephoto, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel.



Das Samsung Galaxy S24 nutzt ein identisches SoC sowie die gleiche Front- und Hauptkamera. Doch der RAM sinkt auf 8 GByte, während der Speicher nun wahlweise 128 bzw. 256 GByte beträgt. Das AMOLED-Display fällt mit 6,2 Zoll Diagonale nicht nur kleiner aus, die Auflösung sinkt auf 2.340 x 1.080 Pixel. Es bleibt aber bei adaptiven 1 bis 120 Hz als Bildwiederholrate und Support für HDR10 bzw. HDR10+.

In Sachen Schnittstellen fehlt dem Samsung Galaxy S24 UWB und der Akku schrumpft auf 4.000 mAh. Er kann mit 25 (kabelgebunden) bzw. 15 (kabellos) Watt geladen werden. Das Samsung Galaxy S24 misst 70,6 x 147,0 x 7,6 mm und wiegt 167 g. Es ist ebenfalls nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Zudem nutzen sowohl die Samsung Galaxy S24 als auch S24+ Stereo-Lautsprecher mit Zertifizierung für Dolby Atmos.

Wie das Samsung Galaxy S24 Ultra erhalten beide Smartphones für sieben Jahre große OS-Updates und Sicherheits-Updates. Das Samsung Galaxy S24 ist im Handel ab 899 Euro zu haben, für das S24+ geht es ab 1.149 Euro los.