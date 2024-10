Corsair Virtuoso Max: Gaming-Headset als Alleskönner

Corsair ist einer der größten Hersteller von PC-Peripherie. Man bietet nicht nur Mäuse und Tastaturen an, sondern z. B. auch Gaming-Chairs, komplette PCs oder auch Kopfhörer. Und jetzt erscheint da mit dem Gaming-Headset Corsair Virtuoso Max ein neues Modell mit 50-mm-Treibern. Als Besonderheit will man mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und 3D-Sound über Dolby Atmos überzeugen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis, denn die Kopfhörer kosten satte 329,99 Euro.

In den Handel kommt das Corsair Virtuoso Max in den beiden Farbvarianten Schwarz und Silber. Es gibt eine Variante für den PC und eine für Xbox-Konsolen. Letztere ist offiziell von Microsoft lizenziert und bietet zudem eine Audio-/Chat-Steuerung direkt am Headset. Corsair bewirbt auch die Chance, über Sonarworks SoundID ein individuelles Klangprofil anzulegen. Dieses kann das Hörvermögen des Trägers berücksichtigen. Am PC steht da auch die App iCue zur Verfügung, um einen Equalizer zu verwenden, die RGB-Beleuchtung abzustimmen und die Bedienung der Steuerräder anzupassen.

Das Corsair Virtuoso Max nutzt ein omnidirektionales Mikrofon für Voice-Chats und Telefonate. Es lassen sich dabei auch zwei Zuspieler parallel verbunden halten, da neben 2,4 GHz auch Bluetooth bereitsteht. Als Akkulaufzeit nennt Corsair bei deaktivierter Beleuchtung bis zu 60 Stunden. In 15 Minuten kann Strom für sechs Stunden Wiedergabe bezogen werden.

Das Corsair Virtuoso Max bietet auch einen Transparenzmodus, um Geräusche gezielt durchzulassen, wenn etwa jemand das Zimmer betritt. Das Gaming-Headset ist ab sofort erhältlich.

