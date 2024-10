“Dragon Age: The Veilguard”: Das sind die Systemvoraussetzungen

“Dragon Age: The Veilguard” erscheint am 29. Oktober 2024 für PC und Konsolen. Das Spiel wird auch für die kommende PlayStation 5 Pro optimiert. Der Pre-Load der Spieledateien ist schon seit dieser Woche möglich. Inzwischen haben der Publisher Electronic Arts sowie der Entwickler BioWare sowohl die PC-Systemvoraussetzungen bestätigt als auch erklärt, dass keinerlei Third-Party-DRM zum Einsatz komme.

Spezifisch erwähnt man, dass eben nicht das bei vielen PC-Gamern verhasste Denuvo verwendet wird. Denuvo hat den Ruf, die Performance zu verschlechtern und in erster Linie ehrliche Kunden zu gängeln. An den Spielekonsolen wird es im Übrigen sowohl einen Qualitätsmodus mit 30 fps als auch einen Performance-Modus mit 60 fps geben. Am PC steht es den Anwendern natürlich frei, das Spielerlebnis selbst anzupassen.

Nachdem die ersten Trailer zu “Dragon Age: The Veilguard” bei Spielern mehr schlecht als recht ankamen, haben sich EA und BioWare in den letzten Wochen mit viel neuem Material die Zeit genommen, das Ruder herumzureißen. Zu beachten ist, dass das neue Spiel im Gegensatz zum direkten Vorgänger, “Dragon Age: Inquisition”, deutlich kleinere Umgebungen bieten wird und sich eher als Action-RPG versteht. Dafür soll auch wieder mehr Wert auf eine spannende Story gelegt werden.

Quelle: VGC