Epic Games Store: Ab sofort ist “Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition” gratis

Im Epic Games Store erfolgt heute wieder die Ablösung: Das kostenlose Spiel aus der letzten Woche, “Circus Electrique”, wird also durch einen neuen Titel ersetzt. In diesem Fall hatte die Plattform allerdings nicht vorher verraten, um welches Spiel es sich handeln würde. Inzwischen ist das “Mystery Game” jedoch enthüllt worden. Es handelt sich um das Rollenspiel “Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition”, sodass alle DLCs direkt enthalten sind.

Ist dieser Titel die Geheimniskrämerei wert gewesen? Das liegt im Auge des Betrachters. Wer wiederum keinen Gefallen an dem RPG von Bioware bzw. Electronic Arts findet oder es bereits in seiner Sammlung hat, sollte nicht verzagen. Denn am nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es ja wieder de fliegenden Wechsel. Dann wird ein neues Spiel kostenlos über den Epic Games Store bereitgestellt.

Was sich Epic Games von den Gratis-Aktionen verspricht? Man hofft natürlich, dass der ein oder andere sich nicht nur die kostenlosen Spiele in der Bibliothek sichert, sondern am Ende auch den ein oder anderen Euro im Store investiert, wenn ohnehin ein Konto dort besteht. Denn freilich benötigt ihr einen Account, um die Gratis-Spiele für eure Sammlung zu beanspruchen.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß mit “Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition”! In diesen Titel kann man etliche Stunden investieren, bevor der Abspann über den Bildschirm flimmert.

