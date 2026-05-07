be quiet! stellt Dark Rock 6 & Dark Rock Pro 6 vor

Der deutsche Hersteller be quiet! hat mit dem Dark Rock Pro 6 und dem Dark Rock 6 eine neue Generation seiner High-End-Luftkühler vorgestellt. Die Modelle richten sich an anspruchsvolle Desktop-PCs, darunter Gaming-Systeme, übertaktete Prozessoren und Workstations, und sollen sowohl die Kühlleistung als auch die Geräuschentwicklung weiter verbessern.

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Im Fokus der neuen Serie stehen überarbeitete Kühlkörper und optimierte Heatpipe-Designs. Beide Kühler setzen auf die hauseigenen Silent-Wings-Lüfter und eine schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln, die neben der Optik auch die Wärmeübertragung unterstützen soll. Zudem verfügen beide Modelle über eine vernickelte Bodenplatte, wodurch sie auch mit Flüssigmetall-Wärmeleitmitteln kompatibel sind.

Ein zentrales Feature der neuen Generation ist ein semi-passiver Betriebsmodus. Über einen Hardware-Schalter kann zwischen einem besonders leisen Modus und maximaler Kühlleistung gewechselt werden. Im Quiet-Modus stoppen die Lüfter bei geringer Last vollständig und laufen erst ab einer bestimmten PWM-Schwelle wieder an.

Der Dark Rock Pro 6 positioniert sich als Flaggschiff dieser Reihe. Er setzt auf ein Dual-Tower-Design mit sieben Heatpipes sowie zwei Lüftern (135 mm und 120 mm) und ist für Systeme mit hoher thermischer Last ausgelegt.

Der Dark Rock 6 hingegen ist kompakter konzipiert und nutzt einen Single-Tower-Kühlkörper mit sechs Heatpipes und einem 135-mm-Lüfter. Damit richtet sich das Modell eher an Systeme mit begrenztem Platzangebot oder moderater Leistungsaufnahme.

Beide Kühler verfügen gegenüber den schon fast drei bzw. zwei Jahre alten Dark Rock Pro 5 und Dark Rock 5 über ein überarbeitetes Design mit abgedeckten Heatpipe-Enden sowie einem magnetisch befestigten Top-Cover mit gebürsteter Aluminiumoberfläche. Darüber hinaus wurden Montage und Kompatibilität verbessert, etwa durch angepasste Kühlkörperaussparungen für RAM und Spannungswandler.

Die Markteinführung beider Kühler ist für den 19. Mai 2026 vorgesehen. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei rund 109,90 Euro für den Dark Rock Pro 6 und 89,90 Euro für den Dark Rock 6. Beide Modelle werden mit einer dreijährigen Garantie ausgeliefert.

Quelle: Pressemitteilung