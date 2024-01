Samsung Galaxy S24+: Kommt eventuell in Europa doch mit dem Snapdragon 8 Gen 3

Samsung wird am 17. Januar 2024 seine neuen Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Galaxy S24 vorstellen. Das ist auch bereits von offizieller Seite bestätigt worden, denn an jenem Datum findet ein Unpacked-Event statt. Auch zu den technischen Daten der mobilen Endgeräte hat es bereits zahlreiche Leaks gegeben. So heißt es etwa auch, dass im Gegensatz zu den direkten Vorgängermodellen der Reihe Galaxy S23 bei den S24 wieder in Europa Exynos-SoCs verbaut werden. Allerdings bringen neue Gerüchte den Kenntnisstand womöglich durcheinander.

Bisher ist man davon ausgegangen, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra weltweit den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 verwenden wird. Hingegen sollen die S24 und S24+ eben je nach Region mal den Snapdragon-Prozessor und mal den Exynos 2400 verwenden. Neue Gerüchte widersprechen dem jedoch. Demnach werde auch das Samsung Galaxy S24+ in den meisten Regionen auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 setzen.

Diese Gerüchte kommen nun quasi auf die letzte Minute, da der Launch der Samsung Galaxy S24 kurz bevor steht. Das macht es entsprechend schwer, den Wahrheitsgehalt einzuschätzen. Am Ende können wir nur abwarten. Das Gros der Kunden würde wohl den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC bevorzugen. Ob ihr Wunsch erfüllt wird, erfahren wir spätestens am 17. Januar 2024.

Quelle: Ahmed Qwaider (X)