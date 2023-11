Samsung Galaxy S24: Smartphones werden sowohl Snapdragon als auch Exynos nutzen

Samsung hat in diesem Jahr seine Smartphone-Flaggschiffe der Reihe Galaxy S23 veröffentlicht. Waren die Vorgänger-Serien, wie die S22, je nach Region jeweils mit Qualcomm Snapdragon oder Samsung Exynos als SoCs bestückt, so ging man für die S23 einen anderen Weg. Letztere nutzen weltweit ausschließlich Chips von Qualcomm. Doch für die Samsung Galaxy S24 soll es anders laufen. Wie der Geschäftsführer von Qualcomm gegenüber Investoren mitgeteilt hat, werde Samsung für seine neuen Flaggschiffe wieder zweigleisig fahren.

Allerdings wird es wohl nicht ganz so laufen, wie in den Vorjahren. Denn Amon hat bereits bestätigt, dass Qualcomm das Gros der Chips für die Reihe der Galaxy S24 liefere. Man munkelt, dass wohl die Samsung Galaxy S24 Ultra daher weltweit auf den Snapdragon 8 Gen 3 setzen werden. Lediglich bei den S24 und S24+ soll dann in einigen Regionen, darunter wohl auch Europa, der Exynos 2400 von Samsung selbst Verwendung finden.

Samsung hat sich wiederum selbst zu seiner geplanten Vorgehensweise noch nicht näher geäußert. Aktuell rechnet man damit, dass die Südkoreaner die neuen Galaxy S24 bereits im Januar 2024 vorstellen dürften. Es soll wieder drei Modelle geben: Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra.

Quelle: The Elec