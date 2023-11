“Starfield” unterstützt ab nächster Woche offiziell Nvidia DLSS

Bethesdas Open-World-RPG “Starfield” konnte nicht nur positive Kritiken einsammeln, sondern hat sich auch gut verkauft – und Abonnenten zum Game Pass gelockt. Denn es ist seit dem Launch direkt in der Spiele-Flatrate von Microsoft enthalten. Allerdings hagelte es Kritik von einer bestimmten Gruppe von PC-Spielern: Besitzer von GeForce-Grafikkarten. Denn “Starfield” unterstützt als Upscaling-Technologie zwar AMDs FidelityFX Super Resolution alias FSR, nicht aber Nvidias DLSS. In der nächsten Woche soll sich das aber ändern.

Anzeige

Schon vor einiger Zeit hatte Bethesda jedoch in Aussicht gestellt, auch ein DLSS-Update zu planen. Über inoffizielle Patches steht das Upscaling von Nvidia zwar schon in “Starfield” zur Verfügung, doch eine offizielle Implementierung ist natürlich der besser Weg. Allerdings konnten GeForce-Besitzer bisher natürlich auch FSR verwenden. So funktioniert AMDs Lösung nämlich im Gegensatz zu DLSS mit den Grafiklösungen aller Hersteller.

Allgemein genießt DLSS jedoch einen besseren Ruf, sodass sich GeForce-Besitzer freuen dürften, dass die diese Upscaling-Technik ab nächster Woche in “Starfield” verwenden können. Wie die Entwickler mitgeteilt haben, wird dafür allerdings notwendig sein, bei Steam ein Opt-in in die Beta zu erledigen. Ebenfalls sollen auch erweiterte Display- und HDR-Konfigurationsmöglichkeiten Teil der Beta sein. Einige Tage müssen interessierte Spieler zwar noch abwarten, doch diese Aktualisierung für “Starfield” ist natürlich sehr zu begrüßen.

Quelle: Bethesda (X)