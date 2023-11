Epic Games Store: Ab sofort ist “Turnip Boy Commits Tax Evasion” gratis

Im Epic Games Store gibt es derzeit wieder ein Spiel kostenlos, welches die Titel aus der letzten Woche ablöst. So ist in diesem Fall ab sofort das Indie-Game “Turnip Boy Commits Tax Evasion” kostenlos. Dabei geht es in dem Retro-Spiel eigentlich nur am Rande darum, einer Steuerzahlung zu entgehen. Vielmehr kämpft der Spieler in Pixelgrafik gegen allerlei Monster, löst Rätsel und trifft auf allerlei exzentrisches Gemüse.

“Turnip Boy Commits Tax Evasion” nutzt viel Humor, um seine schräge Geschichte zu erzählen. Als Spieler verschlägt es euch dabei in zahlreiche Dungeons. Doch um in jenen zu bestehen, müsst ihr auch Pflanzen anbauen und eure Wehrhaftigkeit stets im Auge behalten. Neben der Hauptgeschichte könnt ihr auch anderen Charakteren dabei helfen, ihre Probleme zu lösen. Je nach Geschick winken dabei sogar unterschiedliche Enden.

Ab sofort ist dieser Singleplayer-Titel jedenfalls im Epic Games Store gratis zu haben. Voraussetzung ist lediglich ein Konto bei der Plattform. So dienen die kostenlosen, wöchentlichen Spiele natürlich auch als Lockmittel. Schließlich haben die Betreiber die Hoffnung, dass Neukunden nicht nur die Gratis-Games abstauben, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben.

Sollte dieser Titel bei euch nicht auf Gegenliebe stoßen – in der nächsten Woche am Donnerstag um 17 Uhr gibt es wieder einen fliegenden Wechsel.

