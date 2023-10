Epic Games Store: “The Evil Within 2” und “Tandem: A Tale of Shadows” sind gratis

Im Epic Games Store gibt es heute einen Nachschlag an Gratis-Spielen. War letzte Woche der Titel “The Evil Within” kostenlos zu haben, so ist es in dieser Woche passenderweise direkt der Nachfolger, nämlich “The Evil Within 2”. Das Horror-Spiel hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, kann aber eventuell gerade zu Halloween vielleicht den ein oder anderen Leser passend unterhalten.

Auch “The Evil Within 2” ist von Tango Gameworks entwickelt worden. Der Einzelspieler-Titel frönt erneut dem Survival-Horror.

Dazu gesellt sich als zweites Gratis-Spiel noch das in den Kritiken gefeuerte “Tandem – A Tale of Shadows”. Hier handelt es sich um einen Puzzle-Plattformer, der Top-Down- und Sidescrolling-Gameplay bietet. Die Szenarien des Titels sind von Tim Burton, Jules Verne und Arthur Conan Doyle inspiriert worden.

Sollte keines der beiden Spiele auf Gegenliebe stoßen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr gibt es im Epic Games wieder den fliegenden Wechsel.

Quelle: Epic Games Store