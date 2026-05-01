Philips Evnia: AmbiScape für smarte Umgebungsbeleuchtung erreicht die Monitore

Die Marke Philips hat im Bereich der Smart-TVs mit AmbiScape bereits eine neue Funktion eingeführt. Diese erlaubt es, die Ambilight-Hintergrundbeleuchtung der Fernseher mit smarten Lampen und Leuchtmitteln in der Umgebung zu synchronisieren. Jetzt kommt diese Funktion tatsächlich auch auf Monitore mit Ambiglow-Beleuchtung.

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Zu beachten: Das ist nicht selbstverständlich, denn während hinter den Philips-Fernsehern TP Vision steckt, ist es bei den Monitoren MMD. Verfügbar ist AmbiScape ab sofort für Monitore der Reihe Philips Evnia. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Monitor zum Philips Evnia Precision Center kompatibel ist. Obendrein muss die jeweilige, smarte Beleuchtung den offenen Smart-Home-Standard Matter unterstützen.

Die Ambiglow-Hintergrundbeleuchtung der Monitore synchronisiert sich dann mit den angezeigten Bildinhalten. Sieht man also z. B. eine rötlich-gelbe Explosion, übernimmt die Beleuchtung des Monitors diese Farbgebung. Dank AmbiScape wird dies auch auf die weitere Umgebungsbeleuchtung übertragen. Das soll die Immersion steigern.

Die AmbiScape-Funktionalität steht allen Nutzern ab sofort kostenlos zur Verfügung, die einen Evnia-Monitor besitzen und Precision Center in mindestens der Version 1.9 installiert haben.