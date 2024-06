Philips Evnia 24M2N3200A und 27M2N3200A: Gaming-Monitore mit 180 Hz und HDR

Philips bringt in Deutschland zwei neue Gaming-Monitore im Einstiegssegment auf den Markt. Dabei handelt es sich um die Modelle Evnia 24M2N3200A und Evnia 27M2N3200A. Sie kommen auf jeweils 24 bzw. 27 Zoll Diagonale. Die wichtigsten, technischen Daten, abseits der Größe, sind identisch. So lösen beide Bildschirme mit 1080p auf und bieten eine Bildwiederholrate von 180 Hz. Auch HDR10 wird unterstützt. Aufgrund der niedrigen Helligkeit von 300 Nits ist das jedoch mehr eine Spielerei.

Anzeige

Zu den Schnittstellen zählen 2x HDMI 2.0 und 1x DisplayPort 1.4. Als technische Basis dienen IPS-Panels, die in den höchsten Overdrive-Einstellungen Reaktionszeiten von nur 1 ms (GtG) aufweisen. Über die Software können auch Zusatzfunktionen wie Smart Crosshair aktiviert werden, was das Zielen in Shootern erleichtern soll. Auch aushelfen sollen da verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Spielegenres. Beispielsweise gibt es je einen eigenen Modus für Shooter, Strategiespiele oder auch Rennspiele.

Die Ständer der Philips Evnia 24M2N3200A und Evnia 27M2N3200A sind höhenverstellbar. Der Philips Evnia 24M2N3200A ist ab Mitte Juni 2024 für 179 Euro erhältlich. Der Philips Evnia 27M2N3200A ist bereits ab sofort für 199 Euro zu haben.