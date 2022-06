AirRobo P10 Saugroboter im Test

Anzeige

Einleitung

Wir durften in den letzten Jahren einige Roboter-Staubsauger von verschiedenen Herstellern testen und hatten so einige Modelle auf unseren Redaktionstischen bzw. -böden. Anfang des Jahres wurde uns der P10 von der Firma AirRobo für einen Produkttest angeboten, da sagen wir natürlich nicht nein. AirRobo entstand in einer internationalen Gruppe mit 10jähriger Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion im Bereich der künstlichen Intelligenz und humanoiden Robotern. Der Hersteller wirbt mit dem P10, der im August 2021 vorgestellt wurde, als meistverkauften Staubsaugerroboter aus ihrem Portfolio. Was dieser Staubsaugerroboter an Funktionen und Umfang zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Lieferumfang

AirRobo P10

Ladestation

Staubbehälter

Seitenbürsten

HEPA-Filter

Hauptbürste

Ladekabel

Reinigungsbürste

Fernsteuerung

Benutzerhandbuch

Verbindungsanleitung

Technische Daten