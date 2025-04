AMD Radeon RX 9070 GRE steht angeblich in den Startlöchern

AMD soll noch vor dem Start der Einstiegs-Grafikkarten Radeon RX 9060 und 9060 XT eine Radeon RX 9070 GRE als Ableger planen. Auch dieses Modell würde auf der GPU Navi 48 und natürlich der Architektur RDNA 4 basieren. GRE steht hier für „Great Radeon Edition“. Es wird sich aber um eine abgespeckte Version handeln, die natürlich auch zu einem günstigeren Preis in den Handel kommen soll – möglicherweise aber nur in bestimmten Regionen.

Welche Abstriche nun die AMD Radeon RX 9070 GRE gegenüber dem Standardmodell mit sich bringen soll, ist offen. Man munkelt, dass das Speicherinterface nur noch 192-bit breit sein soll und der VRAM zudem auf 12 GByte schrumpfen könnte. Das Standardmodell darf mit 16 GByte und 256-bit auftrumpfen. Wie bereits erwähnt, könnte es aber sein, dass AMD die Radeon RX 9070 GRE gar nicht in Europa auf den Markt bringt. Denkbar ist, dass sie nur in China auf den Markt kommt.

So war beispielsweise auch die Radeon RX 7900 GRE eigentlich nur für den chinesischen Markt gedacht. Sie wurde dann aber später im OEM-Bereich auch in Europa verwendet. Später wurde sie dann auch als separate Grafikkarte hierzulande verkauft. Da muss man einmal abwarten, wie es sich so mit der potenziellen AMD Radeon RX 9070 verhalten wird.

