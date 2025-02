AMD Radeon RX 9070 XT: Grafikkarten angeblich mit sehr aggressiven Preisen

Die AMD Radeon RX 9070 und 9070 XT sollen angeblich zu sehr aggressiven Preisen in den Handel kommen. Was das in Zahlen bedeuten könnte, ist aber immer noch offen. So wissen wir bislang nur, dass die Veröffentlichung im März 2025 erfolgen wird. Auch ist klar, dass beide Modelle auf die Mittelklasse abzielen. Kurzfristig hieß es, AMD habe angeblich ursprünglich 899 US-Dollar als Preis der Radeon RX 9070 XT anvisiert, das der Hersteller aber sofort dementierte.

Angeblich sollen die AMD Radeon RX 9070 und 9070 XT nicht nur im direkten Vergleich mit den Modellen von Nvidia aggressive Preise tragen, sondern auch im Vergleich mit AMDs bisherigen Modellen wie der Radeon RX 7800 XT. Einige Gerüchte besagen nun, die Radeon RX 9070 XT könnte für 599 US-Dollar auf den Markt kommen. Die Radeon RX 9070 sollte folglich noch unterhalb jener Summe rangieren. Angreifen würde AMD dann wohl in Sachen Performance die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, welche in den USA 749 US-Dollar kostet. Möglich also, dass AMD da mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen könnte.

Die AMD Radeon RX 9070 könnte dann im Übrigen vielleicht bei 499 US-Dollar liegen. Am Ende sind das aber eben alles nur Gerüchte. Bis AMD selbst eine Ankündigung vornimmt, sollte man also alle Informationen mit Vorsicht genießen.

Quelle: Harukaze5719 (X)