AMD Radeon RX 9070 XT: Hersteller dementiert Preis von 899 US-Dollar

AMD hat immer noch keinen Preis für seine Anfang Januar 2025 auf der CES 2025 vorgestellte Radeon RX 9070 XT genannt. Doch zwischenzeitlich geisterte durch die Gerüchteküche ein Preis von 899 US-Dollar, der ursprünglich angedacht gewesen sein soll. Durchgesickert waren diese Angaben durch einen Händler aus Bulgarien. Doch AMDs Leiter des Marketings, Frank Azor, hat entsprechende Berichte jetzt klar dementiert.

Laut dem Manager beziehe AMD zu Gerüchten generell keine Stellung. Er müsse aber klarstellen, dass für die AMD Radeon RX 9070 XT niemals ein Preis von 899 US-Dollar im Raum gestanden habe. Vermutlich wollte der Marketing-Leiter hier auch ein Machtwort sprechen, da bereits zuvor Berichte kursierten, laut denen AMD sich bei der Preisgestaltung seiner neuen Grafikkarten verkalkuliert und deswegen auch den Launch etwas holprig gestaltet habe.

AMD hat inzwischen auch bestätigt, dass die neuen Grafikkarten Radeon RX 9070 und 9070 XT im März 2025 in den Handel kommen werden. Zum offiziellen Preis schweigt man aber weiterhin. Erwarten kann man aber, dass die beiden Modelle, welche in der Leistung in etwa den GeForce RTX 4070 Super und GeForce RTX 4070 Ti entsprechen sollen, sich an deren Preisen orientieren müssten. Jene Modelle von Nvidia kamen für 659 bzw. 759 Euro in den Handel. Die Nachfolgemodelle, GeForce RTX 5070 und 5070 Ti sollen jeweils 649 bzw. 879 Euro kosten.

Somit hätte ein Preis von 899 US-Dollar es der AMD Radeon RX 9070 XT möglicherweise am Markt doch eher schwer gemacht. Allerdings kann man hinsichtlich der konkreten Leistung der Grafikkarten aktuell auch nur raten, denn genaue Spezifikationen hat der Hersteller immer noch nicht mitgeteilt.

Quelle: Frank Azor (X)