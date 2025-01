Radeon RX 9070 XT: Erste Details, Preise & Benchmarks

Als AMD zur CES letzte Woche die neuen Radeon RX 9070 (XT) Grafikkarten enthüllt hat, geizte der Hersteller noch mit Details, doch mittlerweile sind weitere Informationen auf inoffiziellen Wegen aufgetaucht. So bietet ein Händler auf den Philippinen bereits ein Modell von Gigabyte an und aus China kommen erste Benchmark-Resultate.

Gigabyte listet die entsprechende “Radeon RX 9070 XT Gaming OC” auch schon auf der eigenen Website, nennt dort aber noch keine Details, sodass die Spezifikationen nur vom philippinischen Händler NetcodeX stammen. Demnach besitzt diese Grafikkarte auf Basis der RDNA4-Grafikarchitektur 4096 Shader-Einheiten, 64 Raytracing-Kerne und 16 GByte GDDR6-Grafikspeicher an einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle. Der Grafikchip läuft mit 2400 MHz Basistakt und bis zu 2970 MHz Boost-Takt. Die Taktfrequenzen dürften aber ab Werk etwas erhöht sein, schließlich handelt es sich um eine Overclocking-Version der Radeon RX 9070 XT, sodass Standardmodelle etwas niedriger takten dürften.

NetcodeX verlangt für die Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 35.000 Pesos, das entspricht rund 583 Euro. Da auch auf den Philippinen die Mehrwertsteuer im Verkaufspreis enthalten ist, dürfte AMDs empfohlener Verkaufspreis einer normalen Radeon RX 9070 XT ohne werkseitige Überlastung 549 Euro betragen. Eine Radeon RX 9070 (ohne XT) könnte deshalb schon bei 499 Euro liegen.

Derweil kursierten im berüchtigten Chiphell-Forum Chinas erste Benchmark-Ergebnisse einer Radeon RX 9070 XT in den Spielen “Cyberpunk 2077” und “Black Myth: Wukong”. Diese Zahlen, die bei drei verschiedenen Bildschirmauflösungen (1080p, 2K und 4K) ermittelt wurden, sind zwar inzwischen wieder gelöscht, aber sie wurden zuvor per Screenshots eingefangen. Demnach kann die Radeon RX 9070 XT ein Black Myth Wukong in allen drei Einstellungen die GeForce RTX 4070 Ti Super hinter sich lassen. Im vor allem auf Nvidia optimierten Cyberpunk-Titel bleibt AMDs neue Grafikkarte hingegen etwas hinter der RTX 4070 Ti Super zurück, liegt aber immerhin fast gleichauf, wie dieses Diagramm von Videocardz zeigt.

Nach aktuellen Infos wird AMD offizielle Details zur Radeon RX 9070 XT nächste Woche, entweder am 22. oder am 24. Januar, preisgeben. Dann sollen auch erste Testberichte erscheinen.

