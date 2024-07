Erste Euro-Preise der AMD Ryzen 9000 CPUs mit “Zen 5”

Nachdem kürzlich bereits internationale Händler die neuen AMD Ryzen 9000 gelistet haben, hat jetzt auch der erste Online-Shop in Europa die ersten Desktop-Prozessoren auf Basis der “Zen 5” Mikroarchitektur in sein Sortiment aufgenommen. Damit sind auch die ersten CPU-Preise in Euro bekannt. Zudem verrät der Händler den Termin für die Verfügbarkeit auf dem alten Kontinent.

Demnach können die Anfang Juni vorgestellten Ryzen 9000 Desktop-CPUs (Codename: Granite Ridge) ab 2. August bestellt werden, zumindest in Slowenien, dem Standort dieses Händlers. Auch wenn die Preisgestaltung nicht direkt auf Deutschland übertragbar ist, denn die Umsatzsteuer Sloweniens beträgt 20 und nicht 19 Prozent, wird doch bestätigt, dass etwa das neue Topmodell, der Ryzen 9 9950X, günstiger wird als erwartet. Denn startete der direkte Vorgänger, der Ryzen 9 7950X, vor zwei Jahren noch mit einem Preis über 700 Euro (bzw. 699 US-Dollar plus MwSt.), listet dieser Online-Shop den 9950X mit 16 Kernen für 660 Euro.

Die übrigen Ryzen 9000 liegen preislich aufgrund der geringeren Zahl an Kernen natürlich darunter. So bietet der Händler den Ryzen 9 9500X mit 12 Kernen für 500 Euro an, den Ryzen 7 9700X mit 8 Kernen für 400 Euro und den Ryzen 5 9600X mit 6 Kernen für 310 Euro.

Die Ryzen 7000 Serie ist mittlerweile – fast zwei Jahren nach Vorstellung – günstiger geworden, aber verglichen mit den Einführungspreisen 2022 hat AMD die neuen Ryzen 9000 preislich recht attraktiv gestaltet und verlangt keinen Aufschlag. Hier zum Vergleich AMDs Preisgestaltung der Ryzen 7000, wohlgemerkt in US-Dollar, sodass die Mehrwertsteuer noch hinzugerechnet werden muss:

Model Cores/Threads Boost/Base Total Cache PCIe TDP SEP (USD) AMD Ryzen 9 7950X 16C/32T Up to 5.7 / 4.5 GHz 80 MB Gen 5 170W $699 AMD Ryzen 9 7900X 12C/24T Up to 5.6 / 4.7 GHz 76 MB Gen 5 170W $549 AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T Up to 5.4 / 4.5 GHz 40 MB Gen 5 105W $399 AMD Ryzen 5 7600X 6C/12T Up to 5.3 / 4.7 GHz 38 MB Gen 5 105W $299

Quelle: Funtech (Slowenien)