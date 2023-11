Gerüchte um AMD Ryzen 9000 CPUs basierend auf Zen 5

Derzeit gibt es Spekulationen über bislang nicht angekündigte Ryzen 9000 Prozessoren von AMD, nachdem in einem chinesischen Forum ein Prospekt abgebildet ist, der einen entsprechenden Desktop-PC von Alienware zeigt. Dieser soll über einen dieser kommenden CPUs verfügen, die die neue Zen 5 Mikroarchitektur verwenden. Allerdings darf bezweifelt werden, dass es sich dabei um handfeste Tatsachen handelt.

Es gibt nämlich bislang keinerlei Informationen über eine in Kürze bevorstehende Einführung neuer Desktop-Prozessoren seitens AMD, die auf Zen 5 basieren würden – nicht einmal Gerüchte dieser Art. Es könnte sich um einen Schreibfehler von Alienware oder auch einfach nur um ein manipuliertes Bild handeln.

Nach bisherigem Stand plant AMD zunächst neue APUs auf Basis von Zen 4 und Zen 4c, die mit integrierter Grafik ausgestattet sind und als Ryzen 8000 auf den Markt kommen sollen – sowohl für Desktop- als auch Mobilsysteme. Von Zen 5 bei Desktop-CPUs war bislang noch nicht die Rede.

AMD könnte auf der CES in Las Vegas Anfang 2024 eine neue Roadmap präsentieren, die entsprechende Prozessoren mit Zen 5 enthält, aber dies ist ebenfalls noch Spekulation. Üblicherweise bringt AMD neue Generationen von Desktop-CPUs aber in der zweiten Jahreshälfte, sodass eine Ankündigung der Ryzen 9000 Serie auf der Computex in Taiwan Mitte nächsten Jahres wahrscheinlicher ist.

