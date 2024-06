Erste AMDs “Zen 5” CPUs wohl ab Mitte Juli zu bekomen

AMD hat seine neuen Ryzen Prozessoren mit “Zen 5” Mikroarchitektur zur Computex Anfang Juni vorgestellt und versprochen, sie im Juli in den Handel zu bringen. Preise und ein exakter Erscheinungstermin wurden nicht genannt, aber einige Online-Händler listen sie bereits, sogar mit Preisen. Demnach dürften erste Notebooks mit Ryzen AI 300 CPUs Mitte Juli kommen, während die Ryzen 9000 Desktop-CPUs erst Ende Juli folgen.

So hat etwa ein Online-Shop auf den Philippinen die vier neuen Desktop-Ryzen schon mit Preise gelistet, wenn auch als “noch nicht verfügbar”. Dort soll das neue Topmodell, der Ryzen 9 9950X mit 16 Kernen, umgerechnet 603 Euro kosten. Der Ryzen 9 9900X mit 12 Kernen liegt bei umgerechnet 555 Euro, der Ryzen 7 9700X mit 8 Kernen kostet rund 380 Euro und der Preis des Ryzen 5 9600X mit 6 Kernen beträgt 293 Euro. Wie in Europa sind auch dort Steuern im Verkaufspreis eingeschlossen, im Gegensatz zu Nordamerika.

Zur Verfügbarkeit macht der philippinische Händler keine Angaben, aber in Nordamerika wird der Ryzen 9 9950X ebenfalls gelistet und könnte möglicherweise günstiger als erwartet werden. Dort gibt der Shop den 31. Juli als Termin für Vorbestellungen an. Damit würde AMD aber den Juli als Einführungsmonat der Ryzen 9000 Serie verpassen, wenn Kunden die Prozessoren erst am letzten Tag des Monats vorbestellen können.

Die ebenfalls angekündigten neuen Mobilprozessoren auf Basis der “Zen 5” Mikroarchitektur, die Ryzen AI 300 Serie, sollen allerdings früher auf den Markt kommen, geht es nach der renommierten US-Elektronikkette Bestbuy. Diese listen ein ASUS Zenbook S 16 mit Ryzen Ai 9 365 CPU für 1400 US-Dollar, das ab 15. Juli erhältlich sein soll. Möglicherweise ist dieses Notebook das erste mit einer dieser Mobil-CPUs, aber weitere dürften folgen, möglicherweise bereits kurz darauf.

Quelle: ITHome (China)