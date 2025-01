Nvidia GeForce RTX 5090 und 5080: Reviews ab 24. bzw. 30 Januar 2025

Die Nvidia GeForce RTX 50, inklusive der Flaggschiffe RTX 5080 und RTX 5090, sind auf der CES 2025 vorgestellt worden. Erscheinen sollen beide Modelle am selben Stichtag: dem 30. Januar 2025. Inzwischen sind auch die Tage der Review-Embargos durchgesickert. Das wäre für die GeForce RTX 5090 der 24. Januar 2025 – also ca. eine Woche vor Release. Tests der GeForce RTX 5080 dürfen erst zum Erscheinungstag, also dem 30. Januar 2025, online gehen.

Daraus könnte man schlussfolgern, dass sich Nvidia eine bessere Bewertung der GeForce RTX 5090 erhofft. Allerdings sollen wohl andere Gründe dahinterstecken, dass das Embargo für Tests der GeForce RTX 5080 später fällt. So erreichte das finale BIOS der Grafikkarte die Boardpartner wohl durch einige Probleme erst in der letzten Dezemberwoche. Daher haben die Partner Nvidia gedrängt, das Review-Embargo für dieses Modell etwas nach hinten zu verlagern.

Separate Embargos für die Referenzmodelle (Founders Edition) und Custom-Modelle soll es im Übrigen nicht geben. Man darf also auf die ersten Tests der GeForce RTX 5080 und RTX 5090 gespannt sein. Allzu lange müssen wir dann wohl nicht mehr auf die Freigabe warten.

Quelle: Videocardz