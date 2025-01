Nvidia GeForce RTX 50: Das sind die neuen Grafikkarten der Reihe Blackwell

Nvidia hat im Rahmen der CES 2025 wie erwartet seine neuen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 (Blackwell) vorgestellt. Die neuen Gaming-Boliden unterstützen natürlich auch die Upscaling-Technologien der nächsten Generation, DLSS 4. Gleich vier Modelle starten noch im Januar bzw. Februar 2025 durch: Die GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 und das Flaggschiff 5090. Letzteres kostet satte 2.329 Euro in Deutschland.

Die neuen Grafikkarten nutzen GDDR7-RAM und kommen teilweise auch als Founders Edition direkt von Nvidia auf den Markt. Custom-Designs wird es freilich ebenfalls direkt zum Launch geben. Überraschend ist zunächst, dass zumindest die Founders Editionen in Rechnern lediglich zwei Slots belegen – selbst bei der GeForce RTX 5090. In diesem Jahr hat Nvidia dabei nicht den Fehler gemacht, das direkt unter dem Flaggschiff angesiedelte Modell fast genauso teuer zu verkaufen. Dies war zuvor ein enormer Kritikpunkt an der GeForce RTX 4080. Die GeForce RTX 5080 kostet zwar mit 1.169 Euro immer noch eine Stange Geld, aber deutlich weniger als das Flaggschiff.

In Sachen Leistung protzt Nvidia: Selbst die GeForce RTX 5070 erreiche angeblich bereits die Leistung einer GeForce RTX 4090 in Spielen. Allerdings sind die Vergleiche eher irreführend, da man die Performance mit aktivierte DLSS 3 und DLSS 4 vergleicht. Letzteres bleibt den neuen Grafikkarten vorbehalten, weil laut dem Hersteller die 5. Generation der hauseigenen Tensor-Cores benötigt werde.

Neu ist hier in DLSS 4 die sogenannte Multi-Frame-Generation. Die kann nun nicht mehr nur eines, sondern drei Zwischenbilder zwischen “echte” Frames einfügen. Allerdings sollte man da in der Praxis beobachten, was für ein Mehrwert sich daraus ergibt, da die Eingabeverzögerung natürlich dennoch nicht gleichmäßig verringert wird. Immerhin soll hier Nvidia Reflex 2 aushelfen. Diese Technik wird auch ältere Grafikkarten-Generationen erreichen – die RTX 40, RTX 30 und RTX 20.

GeForce RTX 50 – Technische Daten