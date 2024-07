Nvidia GeForce RTX 50: Blackwell-Grafikkarten starten wohl erst 2025

Nvidia plant mit den GeForce RTX 50 eine neue Generation von Grafikkarten. Als technische Basis soll die Architektur Blackwell dienen. Leaks haben uns beispielsweise schon potenzielle und extrem mächtige Kühllösungen gezeigt. Eigentlich hatte man die neuen Grafikkarten noch für 2024 erwartet. Jetzt heißt es allerdings, dass die neuen Modelle frühestens zur CES 2025 vorgestellt werden sollen.

Das wäre also im Januar 2025. Diese Angabe stammt vom bekannten Leaker kopite7kimi, der beispielsweise auch schon vor der Veröffentlichung der GeForce RTX 40 mit seinen Angaben größtenteils richtig gelegen hatte. Insofern könnte er auch in diesem Fall Recht behalten. Nvidia selbst schweigt natürlich. Der Hersteller hat für die GeForce RTX 50 noch keinen Veröffentlichungszeitraum in Aussicht gestellt.

In diesem Jahr hatte Nvidia einigen GeForce RTX 40 Neuauflagen als Super-Versionen spendiert. Möglich, dass der Hersteller es für 2024 also dabei belassen wird. Generell rechnet man dabei damit, dass die Serie der GeForce RTX 50 durch die beiden Flaggschiffe GeForce RTX 5080 und 5090 eingeläutet werden wird. Jetzt heißt es abwarten, ob dies tatsächlich erst im nächsten Jahr der Fall sein wird.

Quelle: Kopite7Kimi (X)