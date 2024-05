Nvidia GeForce RTX 5090 angeblich mit riesiger Kühllösung

Die Nvidia GeForce RTX 5090 soll das nächste Grafikkarten-Flaggschiff des Unternehmens werden und die aktuelle RTX 4090 ablösen. Neue Leaks zeigen nun die potenzielle Kühllösung der Founders Edition des Herstellers selbst. Diese wirkt geradezu absurd groß und würde dafür sorgen, dass die Grafikkarte im Rechner wohl vier Slots belegt. Ebenfalls wären auf dem massiven Heatsink drei Lüfter am Werk.

Am Ende sind aber sonst nicht wirklich neue Daten zur kommenden Premium-Grafikkarte zu finden, die preislich wohl genau so in neue Dimensionen vorstoßen dürfte wie die Größe der möglichen Kühllösung. Allerdings sehen die Bilder nach einer so wuchtigen Option aus, dass zusätzliche GPU-Brackets Pflicht sein dürften. Ansonsten ist zu bezweifeln, dass ein normaler PCIe-Slot den Einsatz der Nvidia GeForce RTX 5090 übersteht.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob an den Gerüchten etwas dran ist oder sich nicht vielmehr jemand einen Spaß erlaubt hat. Bevor Nvidia sich zur GeForce RTX 5090 offiziell äußert, sollte man alle Angaben mit etwas Vorsicht genießen.

