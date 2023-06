Nvidia GeForce: Massive Quad-Kühllösung für kommende Grafikkarte gesichtet

Nvidia könnte eine neue Grafikkarte planen, die gegenüber der GeForce RTX 4090, dem aktuellen Flaggschiff des Anbieters, nochmals eins draufsetzt. So sind Bilder aufgetaucht, die ein Vorab-Board einer potenziellen GeForce RTX 4090 Ti oder aber eines neuen Titan-Modells zeigen sollen. Dabei kommt eine massive Quad-Slot-Kühllösung zum Einsatz.

Anzeige

Die neuen Bilder entsprechen vorherigen Leaks und Gerüchten. Sie zeigen ein großes Heatsink. Allerdings wird sich die Gerüchteküche bisher nicht einig, zu welcher Grafikkarte dieser Kühler am Ende passen könnte. Eigentlich mutet eine neue Titan wahrscheinlicher an, wenn man bedenkt, in welchen Preisregionen die GeForce RTX 4090 bereits rangiert. Es könnte in der aktuellen Wirtschaftslage schwierig werden, Privatkunden da eine mutmaßlich deutlich teurere GeForce RTX 4090 Ti schmackhaft zu machen.

Auf den neuen Bildern sieht man eben auch nur die Kühllösung, keine fertige Grafikkarte. Es heißt, dieser Kühler sei für eine Grafikkarte mit der Modellnummer PG137 gefertigt worden. Dazu passt derzeit noch kein Modell von Nvidia. Offen ist aber, ob der Grafikkartenhersteller wirklich noch an einer Karte zu diesem Kühler arbeitet, oder ob zwar einige Kühler produziert worden sind, man dann aber die Sache fallen gelassen hat.

Quelle: ExperteVallah (Twitter)