Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 vorgestellt

Qualcomm hat den neuen Mobilprozessor Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) vorgestellt. Der Chip nutzt das integrierte Modem X61 und entsteht im 4-nm-Verfahren. Die erste Generation entstand noch im 6-Namometer-Verfahren bei TSMC. Für das SoC setzt Qualcomm auf zwei Performance-Kerne mit bis zu 2,2 GHz Takt und sechs Effizienz-Kerne mit bis zu 2 GHz Takt. Als GPU dient eine nicht näher beschriebene Adreno-Variante.

Letztere soll Gaming in FHD+ mit bis zu 120 Hz ermöglichen. Kompatibel ist der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 zudem zu LPDDR5X-RAM mit bis zu 3.200 MHz sowie UFS-3.1-Speicher. Ebenfalls finden Kamerasensoren mit bis zu 108 Megapixeln, Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.1 Unterstützung. Aufgeladen werden, kann mit Quick Charge 4+. Was USB-C betrifft, so setzt man im Hintergrund auf den Standard USB 3.2 Gen 1 mit bis zu 5 Gbps.

Die ersten Smartphones mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen. Laut Qualcomm werden die ersten Geräte von Xiaomi, Redmi und vivo stammen. Dieser Chip richtet sich dabei an Smartphones der unteren Mittelklasse bzw. aus dem Einstiegs-Segment.

Quelle: Qualcomm