Computex: Acer zeigt Laptop-Konkurrenten zum MacBook Neo

Die erst diese Woche angekündigten Windows-Konkurrenten für Apples enorm erfolgreiches MacBook Neo stehen in den Startlöchern. Im Vorfeld der nächste Woche stattfindenden IT-Messe Computex zeigt Acer in Taiwan jetzt bereits sein Aspire Go 15 auf Basis des neuen Snapdragon C Chips von Qualcomm.

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Wie berichtet ist das Acer Aspire Go 15 mit 15,6-Zoll-Bildschirm bei 1080p-Auflösung, bis zu 8 GByte Arbeitsspeicher und maximal 512 GByte Speicherplatz ausgestattet. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert. Acer peilt bei Markteinführung im Laufe dieses Jahres einen Preis von weniger als 500 Euro an, deutlich unter dem Listenpreis des MacBook Neo von 799 Euro. Dafür setzt Acer beim Gehäuse des Notebooks aber auch hauptsächlich auf Kunststoff, während Apple ein Aluminium-Chassis nutzt.

Zwar zeigt Acer das Einsteiger-Notebook bereits, aber nur hinter geschlossenem Glas. Nach Angaben Acers ist das Modell bislang nicht funktionsfähig. Überraschenderweise wird das Aspire Go 15 nämlich mit einem Lüfter ausgestattet und dessen Design ist noch nicht abgeschlossen. Zudem hat Qualcomm die Architektur des Snapdragon C bisher nicht verraten, etwa die Anzahl der Kerne, sodass der Verschluss des Acer-Laptops sicherstellt, dass diese Informationen nicht öffentlich werden.

Zu dem selben Preis des MacBook Neo plant Acer daneben ein neues Swift Air 14 auf Basis von Intels Core Serie 3 Prozessoren (Wildcat Lake). Im Gegensatz zum Snapdragon-Laptop bekommt dieses Notebook ein 14-Zoll-Display mit WUXGA-Auflösung (1920×1200 Pixel) und 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Für 799 Euro verspricht Acer 8 GByte RAM und eine 512 GByte große SSD. Dafür ist das Laptop-Gehäuse auch aus Metall und nicht nur Plastik.

All diese Notebooks sollen im Herbst dieses Jahres erscheinen.

Quelle: Eigene