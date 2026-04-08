Gerüchte um Upgrade für neues MacBook Neo

Mit dem MacBook Neo hat Apple den Laptop-Markt spürbar aufgemischt. Vor allem der vergleichsweise niedrige Einstiegspreis und die solide Alltagsleistung haben das Gerät schnell populär gemacht. Dennoch blieb Kritik nicht aus: Insbesondere der Einsatz des A18 Pro iPhone-Chips sowie die auf 8 GByte begrenzte RAM-Ausstattung wurden von vielen Beobachtern als klare Schwachstellen identifiziert.

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Nun deuten neue Gerüchte darauf hin, dass Apple bereits an einem überarbeiteten Modell arbeitet. Demnach könnte das MacBook Neo im Jahr 2027 ein internes Upgrade erhalten – inklusive des neueren A19 Pro SoC, der auch in den aktuellen iPhone 17 Pro Modellen zum Einsatz kommt.

Auch wenn der A19 Pro weiterhin ein mobiler System-on-a-Chip bleibt, verspricht die neue Generation Effizienz- und Leistungsverbesserungen. Interessant ist dabei vor allem die geplante Speichererweiterung: Statt der bisherigen 8 GByte LPDDR5X könnte das überarbeitete MacBook Neo künftig mit 12 GByte RAM ausgestattet sein – ein Plus von 50 Prozent.

Die GPU-Konfiguration hingegen soll unverändert bleiben. Wie bereits beim A18 Pro wird offenbar eine Grafikeinheit mit fünf Kernen zum Einsatz kommen. Damit würde sich das MacBook Neo weiterhin bewusst von den iPhone Pro Modellen abgrenzen, die mit einer 6-Kern-GPU ausgestattet sind.

Parallel zu den Upgrade-Gerüchten verdichten sich Hinweise darauf, dass das MacBook Neo ein kommerzieller Erfolg ist. Berichten zufolge hat Apple die Produktionskapazitäten bereits erhöht, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Branchenanalysten wie Tim Culpan (früher Bloomberg) sowie Ben Thompson (Stratechery) bringen zudem eine interessante Theorie ins Spiel: Das aktuelle MacBook Neo könnte auf Chips basieren, die ursprünglich für die iPhone 16 Pro Serie vorgesehen waren, jedoch nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllt haben. Diese sogenannten „defekten“ oder besser gesagt nicht vollständig spezifikationskonformen SoCs könnten dennoch ausreichend leistungsfähig für den Einsatz im Laptop sein.

Sollte sich diese Annahme bestätigen, würde das auch erklären, warum Apple vergleichsweise früh ein internes Upgrade plant. Eine begrenzte Verfügbarkeit dieser Chips könnte den Konzern dazu zwingen, schneller auf eine neue SoC-Generation umzusteigen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für das überarbeitete MacBook Neo ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch: Apple scheint mit dem Neo eine neue Produktstrategie zu testen – und könnte diese bereits in naher Zukunft weiter verfeinern.

Quelle: MacRumors