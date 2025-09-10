Apple iPhone 17 Pro und Pro Max: Die Flaggschiffe sind da

Apple hat die beiden neuen Smartphones iPhone 17 Pro und Pro Max vorgestellt. Diese stehen für die Oberkklasse aus Cupertino und visieren die Anwender an, die wirklich alle neuen Features wünschen. Als Chip dient der A19 Pro. Unterschiede gibt es hier bei den Diagonalen, denn das Pro kommt auf 6,3 Zoll Diagonale, während es beim Pro Max 6,9 Zoll sind. Beide Modelle sollen mehr Leistung aus dem verbauten SoC herauskitzeln, da sie besonders mächtige Kühllösungen mit Vapor Chambers nutzen.

Während die iPhone 17 Pro und Pro Max in den USA als reine eSIM-Versionen auf den Markt kommen und dadurch auch etwas größere Akkus nutzen, senkt Apple in der EU die Akkukapazitäten leicht, verbaut dafür aber noch einen nanoSIM-Slot für physische Karten. Was die Kameras betrifft, so gibt es vorne eine Frontkamera mit 18 Megapixeln und für die Hauptkamera dreimal 48 Megapixel für Weitwinkel-, Ultra-Weitwinkel-, und Telephoto-Kameras.

Die Apple iPhone 17 Pro und Pro Max kommen in den Farben Blau, Orange und Silber auf den Markt. Eine schwarze Version gibt es leider nicht. Das iPhone 17 Pro gib es ab 1.299 Euro, während das Pro Max ab 1.449 Euro erhältlich ist.

iPhone 17 Pro Feature Details Farbe Silber, Cosmic Orange, Tiefblau Design Aluminium Unibody Design, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite Kapazität 256 GB, 512 GB, 1 TB Abmessungen Breite: 71,9 mm, Höhe: 150,0 mm, Tiefe: 8,75 mm Gewicht 204 g Display Super Retina XDR Display, 6,3″ All-Screen OLED Display, 2622 x 1206 Pixel bei 460 ppi Chip A19 Pro Chip, 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine Kamera 48 MP Pro Fusion Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 12 MP Tele, 48 MP Ultraweitwinkel, 8x optisches Einzoomen, 40x digitaler Zoom Videoaufnahme 4K Dolby Vision Videoaufnahme, Kino­modus, Actionmodus, ProRes Video­aufnahme, Zeitraffer, Nachtmodus Zeitraffer Batterie Video­wieder­gabe bis zu 31 Std., integrierte Lithium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen Sicherheit Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfall­erkennung Betriebssystem iOS 26

iPhone 17 Pro Max Feature Details Farbe Silber, Cosmic Orange, Tiefblau Design Aluminium Unibody Design, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite Kapazität 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Abmessungen Breite: 78,0 mm, Höhe: 163,4 mm, Tiefe: 8,75 mm Gewicht 231 g Display Super Retina XDR Display, 6,9″ All-Screen OLED Display, 2868 x 1320 Pixel bei 460 ppi Chip A19 Pro Chip, 6-Core CPU, 6-Core GPU, 16-Core Neural Engine Kamera 48 MP Pro Fusion Kamera-System, 48 MP Hauptkamera, 12 MP Tele, 48 MP Ultraweitwinkel, 8x optisches Einzoomen, 40x digitaler Zoom Videoaufnahme 4K Dolby Vision Videoaufnahme, Kino­modus, Actionmodus, ProRes Video­aufnahme, Zeitraffer, Nachtmodus Zeitraffer Batterie Video­wieder­gabe bis zu 37 Std., integrierte Lithium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen Sicherheit Face ID, Notruf SOS über Satellit, Unfall­erkennung Betriebssystem iOS 26

Quelle: Apple