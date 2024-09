Apple iPhone 16 Pro und Pro Max: Zwei neue Premium-Smartphones

Apple hat seine beiden neuen Smartphone-Flaggschiffe, die iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt. In beiden Fällen kommen jetzt größere AMOLED-Displays zum Einsatz, als bei den direkten Vorgängermodellen. Standen jene noch bei jeweils 6,1 bzw. 6,7 Zoll Diagonale, so sind es jetzt 6,3 bzw. 6,9 Zoll. Dennoch sollen die Geräte schlanker wirken, da die Ränder um den Bildschirm verkleinert worden sind. Abermals sind auch Funktionen wie Pro Motion, also 120 Hz Bildwiederholrate, an Bord.

Laut Apple fertige man die Rahmen aus Titan. Man setzt dabei für die iPhone 16 Pro und Pro Max auf den Chip A18 Pro mit sechs Kernen, der im 3-Nanometer-Verfahren entsteht. Auch eine neue Neural Engine mit 16 Kernen für KI-Anwendungen ist an Bord. Zudem sind 8 GByte RAM vorhanden. Zusätzlich hat Apple auch die Kameras verbessert. So erhalten beide Modelle jetzt eine Ultra-Weitwinkel-Cam mit 48 statt 12 Megapixeln. Ebenfalls zieht das Pro-Modell mit dem Pro-Max-Modell insofern gleich, als es jetzt auch den fünffachen optischen Zoom beherrscht.

Neu ist zudem ein dedizierter Camera Control Button, welcher die Bedienung der Kamera noch vereinfachen soll. Generell soll sich auch die Videoqualität deutlich verbessert haben. Beispielsweise kann das iPhone 16 Pro jetzt auch Cinematic Slow Mo aufnehmen. Die Apple iPhone 16 Pro und Pro Max kommen in mehreren Farbvarianten auf den Markt und können ab dem 13. September 2024 vorbestellt werden. Die Auslieferung wird am 20. September 2024 anlaufen.

Es gibt dabei natürlich wieder unterschiedliche Speicherausführungen. Mit 128 GByte Speicherplatz fallen für das iPhone 16 Pro 1.199 Euro an. Beim iPhone 16 Pro Max geht es ab einer Speichermenge von 256 GByte los. Dann kostet das iPhone 16 Pro Max 1.449 Euro.

Quelle: Apple