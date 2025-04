„The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ ist ab sofort verfügbar

Microsoft und Bethesda haben gestern Abend direkt das Spiel „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ offiziell angekündigt und veröffentlicht. Es steht ab sofort zur Verfügung für die Xbox Series X|S die PlayStation 5 sowie natürlich den PC – via Steam und über den Microsoft Store. Auch ist die Neuauflage direkt Teil der Flatrate Game Pass. 54,99 Euro ist der ausgerufene Preis. Alle Inhalte finden sich dann aber erst in der Deluxe Version zum Preis von 64,99 Euro. Hier gibt es Bonus-Quests und Content wie ein digitales Artbook. Die beiden Erweiterungen „The Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ sind aber in beiden Varianten mit von der Partie.

Dabei basiert das Remaster zu „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ jetzt technisch auf der Unreal Engine 5, was eine neue Grafikpracht verheißt. Für die Neuauflage zeichnet sich dabei das Studio Virtuos verantwortlich. Das RPG aus dem Jahr 2006 kann also nun in 4K-Grafik genossen werden. Es gibt zudem komplett neue Texturen, verbesserte Beleuchtung, optimierte Charaktermodelle und mehr.

Ebenfalls hat Virtuos z. B. die Menüs komfortabler gestaltet und einige Systeme etwas angepasst, etwa das Level-System und einige Perks. Zudem soll die Kameraführung ebenfalls modernisiert worden sein. Generell will das Studio aber behutsam vorgegangen sein, sodass das klassische Spielgefühl erhalten geblieben sein soll.

Wer Interesse hat, kann das Spiel ab sofort für die Plattform seiner Wahl erwerben und direkt losspielen.

Quelle: Xbox.com