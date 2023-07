Epic Games Store: Ab sofort sind “Homeworld Remastered Collection” und “Severed Steel” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder neue Gratis-Spiele, welche die Titel aus der letzten Woche ablösen. Auch dieses Mal sind wieder zwei Spiele kostenlos mit von der Partie. Alles, was Interessierte benötigen, um die Games in Anspruch zu nehmen, ist ein Konto im Epic Games Store. So sind die kostenlosen Spiele natürlich ein Lockmittel. Für das Unternehmen schwingt immer die Hoffnung mit, dass sich Spieler nicht nur die Gratis-Games mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro auf der Plattform ausgeben.

In dieser Woche ist zum einen die “Homeworld Remastered Collection” kostenlos. Dabei handelt es sich eine Sammlung der Weltraumstrategiespiele, die das Genre der Echtzeitstrategie nachhaltig geprägt haben. Für Einzelspieler gibt es über 30 Missionen. Aber auch Mehrspieler kommen natürlich auf ihre Kosten.

Dazu kommt dann “Severed Steel” als Singleplayer-Shooter, der von seinem speziellen Stunt-System und den zerstörbaren Voxel-Umgebungen, haufenweise Bullet-Time und einem dunklen Electro-Soundtrack lebt.

Sollten die beiden Spiele nichts für euch sein, dann gibt es in der nächsten Woche eine neue Chance. Donnerstag um 17 Uhr wird es wieder den fliegenden Wechsel geben. Bis dahin: Viel Spaß beim Zocken!

Quelle: Epic Games Store