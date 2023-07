Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra vorgestellt

Samsung hat nicht nur sine beiden neuen Foldables Samsung Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 vorgestellt, sondern auch die drei neuen Tablets Galaxy Tab S9, S9+ und S9. Alle drei nutzen den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 als Grundlage und bieten die Schnittstellen Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und optional auch 5G. Ebenfalls ist jeweils der S Pen im Lieferumfang enthalten und es besteht die Zertifizierung nach IP68 für Schutz gegen Staub und Wasser. Die Bildschirme sind zudem mit HDR10+ ausgestattet. Samsung verbaut obendrein Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos von AKG.

Anzeige

Man hebt auch die neue Multi-Window-Ansicht hervor. Mit dieser können an den Tablets bis zu drei Apps gleichzeitig in einer geteilten Bildschirmansicht angezeigt werden. In Kombination mit dem optionalen Book-Cover, das auch als Tastatur dient, kann der DeX-Modus für eine Nutzung wie bei einem Notebook beansprucht werden. Auch ist bei allen drei Tablets der Speicherplatz via microSD erweiterbar. Dabei kommen die Geräte mit Android 13 und One UI 5.1.1 auf den Markt.

Das Einstiegsmodell in die Premium-Reihe ist das Samsung Galaxy Tab S9. Es nutzt ein AMOLED-Display mit 11 Zoll und 2.560 x 1.600 Pixeln als Auflösung sowie dynamischen 60 bis 120 Hz. Das Gerät verwendet eine Ultra-Weitwinkel-Frontkamera mit 12 Megapixeln und eine rückseitige Cam mit 13 MP. Es sind des Weiteren wahlweise 8 oder 12 GByte RAM bzw. 128 / 256 GByte Speicherplatz an Bord. Das Tablet misst 165,8 x 254,3 x 5,9 mm bei einem Gewicht von 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G). Der Akku steht bei 8.400 mAh.

Das Samsung Galaxy Tab S9+ legt eine Schippe rauf und bietet ein AMOLED-Display mit 12,4 Zoll, 2.800 x 1.752 Pixeln als Auflösung und einer dynamischen Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz. In diesem Fall gibt es 12 GByte RAM und 256 oder 512 GByte Kapazität. Die Frontkamera ist zum S9 identisch, abr die rückseitige Kamera wird auf 13 (Weitwinkel) +8 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel aufgerüstet.

Das Samsung Galaxy S9+ misst 185,4 x 285,4 x 5,7 mm und wiegt 581 g (Wi-Fi) / 586 g (5G). Hier kommt der Akku jetzt auf 10.900 mAh.

Flaggschiff ist das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra mit einem AMOLED-Bildschirm mit 14,6 Zoll, 2.960 x 1.848 Pixeln als Auflösung und abermals 60 bis 120 Hz dynamischer Bildwiederholrate. Hier bleibt dann die Hauptkamera zum S9+ identisch, aber die Frontkamera wird um eine zweite Linse mit 12 MP (Weitwinkel) aufgewertet. Obendrein stehen 12 und 16 GByte RAM sowie bis zu 1 TByte Speicherplatz zur Wahl. Der Akku kommt inzwischen auf 11.200 mAh. Das S9 Ultra misst 208,6 x 326,4 x 5,5 mm und wiegt 732 g (Wi-Fi) / 737 g (5G).

Kunden, die ein Samsung Galaxy Tab S9 / S9+ oder S9 Ultra vom 26. Juli 2023 bis zum 10. August 2023 im Samsung-Online-Shop vorbestellen, können sich zusätzlich bei Eintausch eines Altgeräts über 100 € Tauschprämie plus bis zu 630 € Ankaufswert für ein Altgerät als Vorabzug sowie über doppelten Speicher im Wert von bis zu 150 € freuen.

Kunden, die kein Altgerät eintauschen möchten, erhalten einen Sofortabzug in Höhe von 50 € im Warenkorb. Die Reihe der Samsung Galaxy Tab S9 wird in Beige und Graphite erhältlich sein. Der Hersteller garantiert vier Generationen von One-UI- und Android-Upgrades sowie Sicherheitsupdates über fünf Jahre. Verfügbar sind die neuen Tablets ab dem 11. August 2023.