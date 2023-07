Samsung Galaxy Z Flip5: Das neue Klapp-Smartphone

Samsung hat neben seinem brandneuen Galaxy Z Fold5 auch noch ein zweites Foldable vorgestellt: das neue Galaxy Z Flip5. Freilich beerbt dieses Smartphone das Galaxy Z Flip4 aus dem letzten Jahr. Doch es hat sich direkt beim Design einiges getan. So nutzt das Nachfolgemodell ein um 3,78-mal größeres Außendisplay. Letzteres kann nun obendrein weit mehr Funktionen übernehmen.

Beispielsweise bietet das Cover-Display mehr Anpassungsoptionen – z. B. mit zur neuen Galaxy Watch6 passenden Zifferblättern. Wiederum kann der Bildschirm, auch Flex Window getauft, euch nun unterschiedliche Widgets für z. B. die Musiksteuerung, Aktienkurse oder auch das Wetter anzeigen. Zwischen den Widgets könnt ihr nahtlos wechseln. Auch Schnelleinstellungen für z. B. Wi-Fi oder Bluetooth lassen sich am äußeren Screen bedienen. Selbst Messages lassen sich dort mit QWERTZ-Bildschirm-Tastatur verfassen. Ein Wischen nach oben führt wiederum zum Samsung Wallet für mobile Bezahlungen.

Das äußere AMOLED-Display kommt dabei auf 3,4 Zoll Diagonale bei 720 x 748 Pixeln als Auflösung und 60 Hz Bildwiederholrate. Das innere AMOLED-Display misst 6,7 Zoll Diagonale mit 2.640 x 1.080 Pixeln als Auflösung sowie adaptiven 1 bis 120 Hz als Bildwiederholrate. Das Samsung Galaxy Z Flip5 misst zusammengeklappt 71,9 x 85,1 x 15,1 mm. Ausgeklappt sind es 71,9 x 165,1 x 6,9 mm. Das Foldable wiegt 187 g. Ab Werk ist Android 13 mit der Oberfläche One UI 5.1.1 vorinstalliert. Zu den Schnittstellen zählen 4G / 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB-C, NFC, GPS und Dual-SIM. An der Seite sitzt der Fingerabdruckscanner.

Für die Selfie-Cam sind 10 Megapixel drin, außen sitzt eine Dual-Kamera mit 12 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) Megapixeln. Als SoC dient der leistungsfähige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, kombiniert mit 8 GByte RAM und wahlweise 256 bzw. 512 GByte Speicherplatz. Der Akku steht bei 3.700 mAh und wird mit 25 Watt per Kabel oder kabellos via Qi aufgeladen. Nach IPX8 ist das Galaxy Z Flip5 vor Wasser geschützt.

Vorbestellungen sind ab heute möglich, ab dem 11. August 2023 ist das Foldable im Handel verfügbar. Es erscheinen Farbvarianten in Mint, Graphite, Cream und Lavender. Exklusiv im Galaxy Store gibt es zudem noch die Farbvarianten in Blue, Green, Yellow und Gray. Käufer können bei der Vorbestellung von verschiedenen Prämien profitieren: Bei beiden Modellen ist zum Launch eine Verdoppelung des Speichers ohne Aufpreis möglich sowie eine Tauschprämie (zuzüglich Altgerätewert) von 150 € beim Eintausch eines Altgerätes. Die Kunden, die kein Altgerät eintauschen möchten, erhalten zusätzlich zum doppelten Speicher 100 € Sofortabzug im Warenkorb. Außerdem erhalten die Kunden in den ersten 72 Stunden (26.07.2023, 13:00 Uhr – 29.07.2023; 12:59 Uhr) den Versicherungsschutz Samsung Care+ gratis dazu

Die Preise: