Samsung Galaxy Z Fold5: Neues Foldable ist offiziell

Samsung hat heute sein neues Foldable Galaxy Z Fold5 vorgestellt. Dabei gibt es gegenüber dem Vorgängermodell einige Verbesserungen. Im Lieferumfang liegt z. B. der verbesserte und schlankere S Pen Fold Edition bei. Als Chip dient zudem der leistungsfähige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Auch an der Software hat man gebastelt und ermöglicht etwa über die verbesserte Taskbar den Wechsel zwischen mehr häufig verwendeten Apps.

Dabei setzt das Samsung Galaxy Z Fold5 auf ein inneres AMOLED-Display mit 7,6 Zoll Diagonale im ausgeklapptem Zustand bei einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln. Die Bildwiederholrate steht bei dynamischen 1 bis 120 Hz. Der äußere Cover-Bildschirm (AMOLED) kommt auf 6,2 Zoll bei 2.316 x 904 Pixeln und adaptiven 48 bis 120 Hz. Für die innere Under-Display-Selfie-Kamera nennt Samsung 4 Megapixel, die äußere Selfie-Cam bringt 10 Megapixel mit. Dabei misst das Foldable 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (eingeklappt) bzw. 129,9x 154,9 x 6,1 mm (ausgeklappt) bei einem Gewicht von 253 g.

Als Schnittstellen erwähnen die Südkoreaner unter anderem Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, 4G / 5G, Dual-SIM und Co. Nicht zu vergessen sind die Hauptkameras mit 50 (Weitwinkel, OIS) + 12 (Ultra-Weitwinkel) + 10 (Telephoto, OIS, 3x optischer Zoom) Megapixeln. Auf den Markt kommt das Samsung Galaxy Z Fold5 mit 12 GByte RAM und wahlweise 512 bzw. 1 TByte Speicherplatz. Der Akku weist 4.400 mAh auf und kann mit 25 Watt geladen werden – oder kabellos per Qi. Ab Werk dient Android 13 mit dem Überzug One UI 5.1.1 als Betriebssystem her.

Auch ist das Smartphone nach IPX8 gegen Wasser geschützt. Das verbesserte Flex-Hinge-Scharnier soll die Haltbarkeit erhöhen. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung des Samsung Galaxy Z Fold5 beginnt dann ab dem 11. August 2023. Kunden haben die Wahl aus den Farbvarianten Icy Blue, Phantom Black und Cream. Exklusiv in Samsungs Online-Store gibt es zusätzlich die Farben Blue und Grey. Für Early-Birds ist eine Verdoppelung des Speichers ohne Aufpreis möglich sowie eine Tauschprämie (zuzüglich Altgerätewert) von 200 € beim Eintausch eines Altgerätes.

Die Kunden, die kein Altgerät eintauschen möchten, erhalten zusätzlich zum doppelten Speicher 100 € Sofortabzug im Warenkorb. Außerdem erhalten die Kunden in den ersten 72 Stunden (26.07.2023, 13:00 Uhr – 29.07.2023; 12:59 Uhr) den Versicherungsschutz Samsung Care+ gratis dazu.

Das kostet das Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5 – 256 GB 1.899,00 €

Samsung Galaxy Z Fold5 – 512 GB 2.019,00 €

Samsung Galaxy Z Fold5 – 1 TB 2.259,00 €

Quelle: Pocket-lint