vivo X Fold+: Neues Foldable vorgestellt

vivo hat das neue Foldable X Fold+ vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des vivo X Fold. Die technischen Daten haben sich an vielen Eckpunkten weiterentwickelt. So werkelt nun der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 im Inneren. Dem Chip stehen 12 GByte LPDDR5-RAM und bis zu 512 GByte UFS-3.1-Speicherplatz zur Seite. Außerdem ist ein eigens entwickelter Sicherheitschip verbaut. Dank auf 4.730 mAh erhöhter Akkukapazität und weiterer Optimierungen will man die Laufzeit des vivo X Fold+ gegenüber dem Vorgängermodell um 20 % verlängert haben.

Geladen wird der Akku via USB-C mit 80 Watt oder kabellos mit 50 Watt. Das beigelegte Galliumnitrid-Ladegerät mit zwei USB-C-Buchsen ermöglicht es, mehrere Geräte parallel zu laden. Für die Quad-Kamera hat man erneut mit Zeiss kooperiert. Sie kommt auf 50 (Weitwinkel) + 48 (Ultra-Weitwinkel) + 12 (Porträt) + 8 (Periskop) Megapixel. Die Frontkamera sitzt in einem zentralen Punch-Hole mit 16 Megapixeln.

Das vivo X Fold+ legt jetzt zudem für sowohl inneren als auch äußeren AMOLED-Bildschirm 120 Hz als Bildwiederholrate an. Beide setzen auf 3D-Ultraschall-Fingerabdruckleser zur Entsperrung. Der äußere Screen kommt auf 6,53 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von FHD. Der innere Bildschirm steht bei 8 Zoll und einer Auflösung von 2.160 x 1.916 Pixeln.

Ab Werk verwendet das Foldable vivo X Fold+ Android 12 mit der Oberfläche OriginOS als Betriebssystem. Im Handel wird es in den Farben Blau, Grau und Rot zu haben sein. Preislich steht das mobile Endgerät mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz bei umgerechnet etwa 1.440 Euro. Wer den Speicherplatz verdoppelt, soll 1.585 Euro zahlen. Leider ist das vivo X Fold+ bisher nur für China angekündigt worden. Eine Veröffentlichung in Europa ist nach aktuellem Stand nicht geplant.