Intel stellt die 13. Generation der Core-Prozessoren vor

Intel hat seine neuen Prozessoren der Reihe Raptor Lake veröffentlicht. Die Intel Core der 13. Generation takten mit bis zu 6 GHz. Raptor Lak beerbt zunächst im Desktop-Segment Alder Lake, soll seinen Weg aber später auch im Notebook-Segment gehen. Die neuen Chips erhöhen den L2-Cache für die Performance-Kerne und verdoppeln die Anzahl der Effizienz-Kerne. Unabhängige Benchmarks fehlen noch, aber Intel verspricht eine Steigerung der Single-Threaded-Leistung um 15 %. Die Multi-Threaded-Leistung will man um 41 % erhöht haben.

Anzeige

Die neue Generation startet zunächst mit den K-Modellen wie den neuen Intel Core i9-13900K mit 16 Kernen und den Core i7-13700K bzw. Core i5-13600K mit jeweils acht Kernen. Die TDP liegt weiterhin bei maximal 125 Watt, Intel erhöht jedoch die Turbo Power: für den Core i9-13900K steigert man sich von 241 W auf 253 W- auch beim Core i7-13700K. Der Core i5-13600K liegt bei 181 W. Außerdem kann nun DDR5-RAM-5600 Verwendung finden bei einem Modul pro Speicherkanal oder bis zu DDR5-4400 bei zwei Modulen pro Speicherkanal.

Intels Raptor Lake spricht DDR5-Speicher mit bis zu 7.000 MT/s an. DDR4-Speicher unterstützt man ebenfalls weiterhin, da die Kompatibilität zu LGA1700 und den entsprechenden Mainboards erhalten bleibt. Hinzu kommen weitere Anpassungen wie ein um ca. 20 % vergrößerter L3-Cache. Die Fertigung erfolgt weiterhin im Verfahren Intel 7, was einer 10-nm-Herstellung entspricht. Erhöht hat man auch den Takt des Ring-Interconnects – auf 5.000 MHz.

In den Handel kommen die Intel Core der 13. Generation ab dem 20. Oktober 2022. Zeitgleich starten dann auch die neuen Mainboards mit dem Chipsatz Z790. Preise will Intel zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Intel verspricht im Übrigen mit den Chips die „weltbeste Gaming-Erfahrung. Da dürften nicht nur Spieler aufhorchen, sondern auch AMD genau hinsehen, ob sich so eine Aussage halten lässt.

Quelle: Intel