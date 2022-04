vivo X Fold: Neues Foldable mit Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vorgestellt

vivo hat in China offiziell das neue Foldable vivo X Fold vorgestellt. Es handelt sich um ein mobiles Endgerät mit einem Außen-Display mit AMOLED-Panel und 6,53 Zoll Diagonale. Innen ruht ein ausklappbarer AMOLED-Screen mit Samsung-E5-Panel und 2.200 x 1.800 Pixeln. Beide Bildschirme erreichen 120 Hz Bioldwiederholrate und unterstützten HDR10+. Das Innere kann dynamisch bis auf 1 Hz heruntergehen, um Strom zu sparen.

Das schützende UTG (Ultra Thin Glass) des faltbaren Displays stammt vom deutschen Hersteller Schott. Sowohl innen als auch außen sitzen Ultraschall-Fingerabdruckscanner, was das Entsperren vereinfacht. Durch das Scharnier kann das vivo X Fold auch in Winkeln von 60 und 120 Grad geöffnet werden. Im Inneren des Foldables steckt der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als Chip, begleitet von 12 GByte RAM. Der Akku mit 4.600 mAh lässt sich mit 66 Watt aufladen. Kabellos ist die Aufladung mit 50 Watt möglich. Per Reverse Charging kann das vivo X Fold auch andere Geräte mit 10 Watt aufladen.

Für die Kamera sind 50 (Weitwinkel, OIS, Samsung Isocell GN5) plus 12 (Telephoto) + 8 (Telephoto, Periskop) + 48 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel drin. Die Selfie-Kameras an sowohl Innen- als auch Außenseite weisen 16 Megapixel auf. vivo nutzt das Branding von Zeiss für die Quad-Hauptkamera. Ab Werk dient Android 12 mit dem Überzug Origin OS als Betriebssystem.

Das vivo X Fold kostet in China umgerechnet 1.300 Euro. Es erscheint in den Farben Schwarz, Blau und Grau. Zu einer Verfügbarkeit in anderen Regionen ist derzeit leider noch nichts bekannt.

Quelle: JD.com