Sony Bravia 2022: 4K-TVs sind ab sofort vorbestellbar

Sonys neue Bravia-TVs des Jahres 2022 sind ab sofort vorbestellbar. Unter den neuen 4K-Fernsehgeräten sind erstmals auch die QD-OLED-Modelle der Reihe Bravia XR X95K. Sie nutzen ein neues OLED-Panel von Samsung Display mit Quantum Dots. Das soll die maximale Leuchtkraft verbessern und auch für eine optimierte Farbdarstellung sorgen. Unter den neuen Smart-TVs sind aber natürlich auch weitere OLED-TVs und LCD-Geräte mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung.

Anzeige

Die Bravia XR setzen auf den Cognitive Processor XR. Bei Filmen profitieren die Zuschauer vom optimierten Acoustic Surface Audio+ für OLED-Modelle beziehungsweise Acoustic Multi-Audio bei den LED-Modellen. Mit dabei sind auch die Bildmodi Bravia Core und Netflix Adaptive Calibrated. Letzterer passt auch die Darstellung an das Umgebungslicht an. Zudem sind die TVs „Perfekt für PlayStation 5“. Sie beherrschen also HDMI 2.1. mit eARC, ALLM, 4K bei 120 Hz und auch VRR.

Bei Vorbestellung oder Kauf eines TV Models der X95K-, A80K- oder A95K-Serie vom 11.04.2022 bis einschließlich 10.05.2022 erhalten Endkunden eine PlayStation 5 gratis zu ihrem neuen Fernseher. Weitere Informationen zu dieser Aktion sind hier zu finden. Als Betriebssystem der neuen Fernsehgeräte dient Android TV mit dem Launcher Google TV. Es besteht somit Zugriff auf den Play Store sowie den Google Assistant und Chromecast built-in. Auch ist bei den Bravia XR der exklusive Streaming-Dienst Bravia Core an Bord. Nur dort ist etwa die IMAX-Enhanced-Fassung von „Spider-Man: No Way Home“ im erweiterten Bildformat zu sehen.

Vorbestellbar sind ab sofort:

QD-OLED-Fernseher Master Series A95K (65 und 55 Zoll)

4K-Mini-LED-Fernseher X95K (85, 75 und 65 Zoll)

OLED-Fernseher A80K (77, 65 und 55 Zoll)

4K-LED-Fernseher X90K (85, 75, 65 und 55 Zoll)

4K-LED-Fernseher X85K (85, 75, 65, 55, 50 und 43 Zoll)

Quelle: Pressemitteilung