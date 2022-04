Streben nach dem Metaverse: Sony und Kirkbi investieren in Epic Games

Das Metaverse ist aktuell in aller Munde. Allerdings handelt es sich (noch) vorwiegend um ein vages Buzzword. So gibt es zwar Bestrebungen unterschiedlicher Unternehmen ein Metaverse zu etablieren, doch die Konzepte bleiben in aller Regel sehr vage. Klar ist, dass es sich dabei um eine Art digitale Abbildung der Realität handeln soll, oft auch mit Augmented-Reality-Elementen. Neben Meta, dem Unternehmen hinter Facebook, WhatsApp und Instagram, hat da auch Epic Games so seine Pläne. Schützenhilfe erhält man von Sony und Kirkbi. Letztere sind das Familien-Holding hinter der Lego Group.

Sony und Kirkbi haben nun jeweils 1 Mrd. US-Dollar in Epic Games gepumpt. Das Geld soll unter anderem die Entwicklung des Metaverse vorantreiben. Weder für Sony noch für Kirkbi ist es die erste Zusammenarbeit mit Epic Games. So hatte Sony schon in der Vergangenheit Geld in Epic Games investiert. Kirkbi bzw. die Lego Group hatte in den letzten Tagen angekündigt, mit Epic Games an einem Platz für Kinder im Metaverse arbeiten zu wollen.

Letzten Endes verwundert es somit nicht allzu sehr, dass sich die Partnerschaften intensivieren. Epic Games, an dem auch das chinesische Unternehmen Tencent beteiligt ist, wird derzeit ein Marktwert von ca. 31,5 Mrd. US-Dollar zugeschrieben.

Quelle: Epic Games