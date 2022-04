Honor Magic4 Lite 5G: Mittelklasse-Smartphone startet für 349 Euro

Der chinesische Hersteller Honor, früher eine Tochter von Huawei, aber mittlerweile unabhängig, hatte schon Ende Februar 2022 die Smartphones Honor Magic4 und Magic4 Pro vorgestellt. Nun stellt man den beiden Modellen in der Mittelklasse das Magic4 Lite 5G zur Seite. Dieser Ableger erscheint in Deutschland am 3. Mai 2022 und wird 349 Euro kosten. Als Herzstück dient der Prozessor Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Anzeige

Dem Chip stehen 6 GByte RAM, virtuell erweiterbar um 2 GByte, plus 128 GByte Speicherplatz zur Seite. Für den Akku nennt Honor 4.800 mAh mit 66-Watt-Schnellladung. Außerdem ist natürlich ein LC-Display mit 6,81 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung sowie 120 Hz Bildwiederholrate verbaut. Dabei wiegt das Honor Magic4 Lite 5G rund 189 g und misst 166,07 x 75,78 x 8,05 mm.

Das Honor Magic4 Lite 5G setzt auf eine Triple-Hauptkamera mit 48 (Weitwinkel) + 2 (Tiefensensor) + 2 (Makro) Megapixeln. Die Frontkamera wiederum wartet mit 16 Megapixeln auf. Im Handel wird das neue Smartphone in den Farben Silber, Schwarz und Blau erhältlich sein. Es wird auch Varianten mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz geben.

Als Schnittstellen sind schließlich noch neben 4G und 5G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC und USB-C zu erwähnen. Der Fingerabdruckscanner sitzt an der Seite. Minuspunkt: Leider setzt Honor ab Werk noch auf das veraltete Android 11. Bleibt zu hoffen, dass bald nach dem Launch ein Update erfolgt.

Quelle: Honor