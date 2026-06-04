Epic Games Store: Ab sofort sind „Rogue Waters“ und „Songs of Conquest“ gratis

Im Epic Games Store sind derzeit wieder zwei Spiele komplett kostenlos zu haben. Es handelt sich dabei um „Rogue Waters“ sowie „Songs of Conquest“. Die neuen Titel wurden im Vorfeld als Überraschungsspiele geheim halrten und lösen die Gratis-Games aus der letzten Woche ab. Dabei geht es der Plattform wie immer darum, mit den kostenlosen Spielen Neukunden anzulocken.
Es schwingt eben die Hoffnung mit, dass diese dann am Ende nicht nur die wöchentlichen Gratis-Spiele mitnehmen, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben. „Rogue Waters“ ist jedenfalls ein rundenbasiertes Rogue-lite-Spiel in einer Piratenwelt. Der Spieler sammelt sich seine eigene Crew und macht aus ihr unbezähmbare Piraten. Gleichzeitig gilt es mysteriöse Geheimnisse und Schätze in der Welt aufzudecken. Vor jedem Run kann man sein Schiff und seine Crewmitglieder aufpeppen, um Stück für Stück dem Ziel näherzukommen.
Das zweite kostenlose Spiel der Woche ist „Songs of Conquest“. Dieses rundenbasierte Strategiespiel erinnert an die Klassiker der 1990er-Jahre – nicht nur im Gameplay, sondern auch in seinem Retro-Grafikstil. Könnte also auch sicherlich für manchen Nostalgiker ein gelungener Zeitvertreib sein.
Quelle: Epic Games Store
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