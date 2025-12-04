Epic Games Store: Ab sofort sind „The Darkside Detective“ und „Jackbox Party Pack 4“ gratis

Im Epic Games Store sind mal wieder zwei Spiele gratis zu haben. Die neuen Titel lösen die Freebies aus der letzten Woche ab. Freilich sind die kostenlosen Games für die Plattform vor allem ein Weg, um Neukunden in den Store zu locken. Der Gedanke dahinter ist, dass die Nutzer hoffentlich nach einer Weile nicht mehr nur die wöchentlichen Gratis-Spiele einstecken, sondern ihrer Bibliothek irgendwann auch für den ein oder anderen Euro kostenpflichtige Games hinzufügen.

Anzeige

Ab sofort ist im Epic Games Store jedenfalls „The Darkside Detective“ kostenlos. Dabei handelt es sich um Detektivspiel mit viel schwarzem Humor. Das Paket enthält die komplette erste Staffel der Reihe, die durch ihre Pixelgrafik und ihre Comedy bekannt geworden ist.

Dazu gesellt sich der Jackbox Party Pack 4. Dieses Gelegenheitsspiel lädt zu Multiplayer-Sessions und witzigen Quizfragen und Minispielchen ein. Enthalten sind fünf separate Gelegenheitsspiele für jeweils drei bis maximal 16 Spieler.

Solltet ihr beide Spiele bereits in eurer Sammlung haben oder schlichtweg kein Interesse an speziell diesen beiden Titeln hegen: Ab dem nächsten Donnerstag um 17 Uhr folgt dann wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store