Epic Games Store: Ab sofort ist „Botanicula“ gratis

Im Epic Games Store findet wieder die Ablöse statt: Die Gratis-Spiele aus der letzten Woche müssen somit abtreten. Stattdessen lässt sich ab sofort das Indie-Spiel „Botanicula“ kostenlos der Sammlung hinzufügen. Es stammt vom Entwicklerteam Amanita Design und ist ursprünglich bereits 2012 veröffentlicht worden. Dazu gibt es auch noch ein Inhalts-Paket für das Free-to-Play-Spiel „Firestone Online Idle RPG“.

„Botanicula“ erzählt die Geschichte von fünf Baumwesen. Das Abenteuerspiel lebt von seiner verspielten Atmosphäre und auch dem Soundtrack der tschechischen Band DVA. Es begeben sich hier fünf kleine Baumkreaturen-Freunde auf eine Reise, um den letzten Samen ihres Heimatbaums zu retten. Dabei müssen sie bösartigen Parasiten zuvorkommen. Über 150 Umgebungen gilt es dabei zu erkunden bzw. zu meistern.

Dazu kommt das erwähnte Paket für des F2P-Spiel „Firestone Online Idle RPG“. Um es zu erhalten, muss man sich über den Epic Games Store im Spiel einloggen. Enthalten sind:

Exklusiver Skin „Der legendäre Hoplit“ für den Helden Boris

2 Avatare für Ihr Charakterprofil

10 gewöhnliche Truhen, die jeweils mindestens 1 Ausrüstungsgegenstand des Helden enthalten

5 ungewöhnliche Truhen, die jeweils mindestens 1 ungewöhnlichen Ausrüstungsgegenstand enthalten

10 Holztruhen mit mindestens 1 Juwel des Helden

5 Eisentruhen mit mindestens 1 ungewöhnlichen Juwel

360 seltsamer Staub, um Ihre Wächter zu trainieren oder Experimente durchzuführen

50 Schriftrollen, um Ihre Werte in Schlachten zu verbessern

35 Spielmarken, um Ihr Glück in der Taverne zu testen

5 Prestige-Marken, um EPISCHE Prestiges auszuführen

200 Juwelen

Wer an diesem Donnerstag keinen Gefallen an den Spielen und Inhalten findet, kann am nächsten Donnerstag wieder sein Glück versuchen. Dann erfolgt der fliegende Wechsel.

Quelle: Epic Games